トライアルHDの24時間営業小型店「トライアルGO」＝東京都渋谷区低価格スーパー「トライアル」で知られる九州が地盤の小売大手。昨年、スーパー大手「西友」を買収、関心を集めた。1974年に福岡市で開いたリサイクル店「あさひ屋」が前身だ。1984年に社名をトライアルカンパニーに変更。小売店向けの販売時点情報管理（POS）システム開発などを手がけた。（共同通信＝増井杏菜記者）1992年、福岡県内で「トライアル」の1号店を