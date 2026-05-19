幼い子供の手が、エレベーターのドアの隙間に挟まれて、抜けない！【思わぬアクシデント】若いころの私が困っていると、通りすがりの人が…突然のアクシデントに、母親はパニック。そこへ現れたのは......。大阪府在住の30代女性（投稿時）、ままもちさんの体験談。＜ままもちさんからのおたより＞子どもが2歳くらいのときのことです。当時住んでいたマンションのエレベーターに乗っていて、降りようとした時、開くドアの隙間に子