あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「桃太郎電鉄」の略語は？「桃太郎電鉄」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「桃鉄」でした！桃鉄とは、「桃太郎電鉄」を略した言葉です。コナミ（KONAMI）から発売されている、鉄道会社の社長にな