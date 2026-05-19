東京・八王子市の交差点付近で軽トラックと衝突した乗用車が歩道に乗り上げる事故があり、巻き込まれた歩行者ら4人がけがをしました。【映像】現場付近の様子正午ごろ、八王子市大和田町の交差点付近で「交通事故です」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、右折しようとしていた軽トラックに直進していた乗用車が衝突し、歩道に乗り上げたということです。トラックと乗用車を運転していた男性2人のほ