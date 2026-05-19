山形市内の山に18日から登山に出掛けていた男性が道に迷って下山できなくなり、19日朝、ヘリコプターで救助されました。命に別条はないということです。救助されたのは、山形県外に住む50代の男性です。警察の調べによりますとこの男性は、18日午前9時半ごろから登山のために1人で南面白山に入りました。その後、下山中に道に迷ってしまい、午後6時半過ぎに家族を通じて警察に通報があったものです。男性は、宿泊の装備など