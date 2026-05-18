起業家・飯田祐基氏（34）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新。マーダーミステリー市場の拡大を狙って設立した「株式会社これからミステリー」の撤退を報告した。飯田氏は「2024年1月5日、品川インターシティホールに700人以上の方が集まってくれた、あの発表の日から約2年半が経ちました。『日本にマーダーミステリー文化を作る。市場規模1兆円を目指す。』あの日、ヒカルさん含め有名なクリエイターさんと共にステージに