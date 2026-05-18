閉店したイオン海老名店＝１７日、海老名市中央イオン海老名店（同市中央）が１７日、建て替えのため開業から４６年の歴史にシャッターを下ろした。イオンは同じ場所での建て替えを検討している。同店と同じ施設内に入居するシネコン国内第１号のイオンシネマ海老名も同日閉館した。イオン海老名店の閉店に際し、来店客から寄せられたメッセージカードは９千枚を超え、正面入り口などに張り出された。午前１１時からは閉店イベ