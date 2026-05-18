フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。5月18日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、国別対抗の歌合戦『ユーロビジョン・ソング・コンテスト』についてトークを繰り広げた。 マライ「今日は『ユーロビジョン・ソング・コンテスト』の話したいなと思っています。以前も話しましたが、ち