◼︎サーフィンWSLHamamastu Open QS2000/LQS1000(5月13日〜17日、静岡・浜松市)26ｰ27アジアリージョナルQSシーズンの開幕戦で、アジア大会（9月19日〜10月4日）代表に内定している18歳の池田美来（K‘s project）が3位で大会を終えた。サーフィンは、試合中波に乗った本数の中で、点数が良かった2本の合計で争われる。初戦から順当に勝ち進んだ池田。15日に行われたラウンド16（20分制、4人中上位2人勝ち上がり）