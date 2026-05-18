5月13日に笑い飯・哲夫さんの長編小説『頭を木魚に』（主婦の友社）が発売され、翌日には早くも重版が決まり話題を呼んでいます。同作は仏教マニアとしても知られる哲夫さんが、現代社会に生きる人々の葛藤や違和感を描いた長編小説。タクシードライバーの主人公を通じ、「僕たちは人間をやるのが下手なのではないか」という、哲夫さんらしい視点で書かれた作品となっています。筆者は以前、哲夫さんに『般若心経』など、仏