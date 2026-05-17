FC東京の長友佑都（39）が17日、都内で行われた『FIFAワールドカップ2026 FC東京 代表選出選手記者会見』に出席した。【写真】5度目のW杯へ…誇らしげに日本国旗を手にする長友佑都長友は15日に発表された『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーに選出され、自身5大会連続となるW杯メンバー入りを果たした。長友は「感謝1000％。それ以外の感情はない」とコメント。長年支えてくれた周囲への感謝を口にした。会見