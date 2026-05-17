39歳・長友佑都、5大会連続W杯へ 妻・平愛梨＆子どもたちがサプライズ登場
FC東京の長友佑都（39）が17日、都内で行われた『FIFAワールドカップ2026 FC東京 代表選出選手記者会見』に出席した。
【写真】5度目のW杯へ…誇らしげに日本国旗を手にする長友佑都
長友は15日に発表された『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーに選出され、自身5大会連続となるW杯メンバー入りを果たした。長友は「感謝1000％。それ以外の感情はない」とコメント。長年支えてくれた周囲への感謝を口にした。
会見終盤には、妻の平愛梨と子どもたちがサプライズで登場。家族からエールを受けた長友は、思わず笑顔を見せた。
自身を“メンタルモンスター”と表現する長友だが、「僕以上に妻の愛梨がメンタルモンスター。この10年、彼女に支えられ、彼女を見て僕も強くなれた」と語り、最も近くで支えてきた妻への深い感謝と敬意。また、日本代表選出が決まった直後に平へ連絡した際には「涙を流して喜んでくれていた」と振り返った。
【写真】5度目のW杯へ…誇らしげに日本国旗を手にする長友佑都
長友は15日に発表された『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーに選出され、自身5大会連続となるW杯メンバー入りを果たした。長友は「感謝1000％。それ以外の感情はない」とコメント。長年支えてくれた周囲への感謝を口にした。
自身を“メンタルモンスター”と表現する長友だが、「僕以上に妻の愛梨がメンタルモンスター。この10年、彼女に支えられ、彼女を見て僕も強くなれた」と語り、最も近くで支えてきた妻への深い感謝と敬意。また、日本代表選出が決まった直後に平へ連絡した際には「涙を流して喜んでくれていた」と振り返った。