俳優の本郷奏多が韓国で行われたポーカーの大会「Gods of Poker Incheon 2026」の「ターボ・ハイローラー」の部に出場し、優勝を果たし話題を集めている。本郷は賞金として1152万韓国ウォン（約122万円）を獲得している。俳優のポーカー大会での活躍といえば、田中圭が知られるが……。「田中さんは2026年5月にオーストラリアのメルボルンで行われた国際大会『Aussie Millions Poker Championship』で7位に入賞し、11万1720オ