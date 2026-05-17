俳優の本郷奏多が韓国で行われたポーカーの大会「Gods of Poker Incheon 2026」の「ターボ・ハイローラー」の部に出場し、優勝を果たし話題を集めている。本郷は賞金として1152万韓国ウォン（約122万円）を獲得している。

俳優のポーカー大会での活躍といえば、田中圭が知られるが……。

「田中さんは2026年5月にオーストラリアのメルボルンで行われた国際大会『Aussie Millions Poker Championship』で7位に入賞し、11万1720オーストラリアドル（約1270万円）を獲得しています。本郷さんと田中さんが相次いでポーカー大会で名をあげたことにより、勝負事に冷静に向き合う姿勢と、俳優として特定の役柄を演じる力が重なるのでは、と見る声も聞かれますね」（スポーツ紙記者）

だが、本郷が得意とするものはポーカーだけとは限らない。X上では以前から本郷の多才ぶりを称賛する声も並ぶ。

《本郷奏多は趣味ポーカーの他にもたくさんあるのにというか人気俳優なのにこんなに色んな大会出てるのすごいよな》

《本郷奏多、ガチで“趣味のレベル”超えてる…。海外のポーカー大会に1人で乗り込んで、しかも優勝7回は普通に強者すぎる。淡々としてるのに、実績だけバグってるタイプの天才感ある》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が指摘する。

「本郷さんは、YouTubeチャンネル『本郷奏多の日常』を運営しています。チャンネル登録者数は5月17日時点で67.4万人を誇ります。驚くべきことにこのチャンネルは、本郷さん自身で編集を行っているほか、BGMなども自作しているそうです。やはり本郷さん自身、“極める”ことが好きで動画編集にもこだわりを見せたいのでしょう」

YouTubeチャンネルの内容はも多岐にわたることで知られる。

「ファンからのガチ質問に答える芸能人らしい企画があったかといえば、ポケモンカードやガンプラなどの趣味系の動画もあり、バラエティに富んでいますね。プラモデルでは、既製品を扱うだけでは物足りず、分解して好みの色に塗装するなどのこだわりの動画もアップしています。本郷さんが開陳するマニアックな趣味と、イケメン俳優としての立ち位置とのギャップも、動画の魅力に繋がっていますね」（同前）

まさに“才能が渋滞”している状態とも言える本郷。俳優業を含めてさらなる活躍に期待したいところだ。