宮古島の美しい海を見渡す半島に位置する「ローズウッド宮古島」。55棟のゲストルームにはオーシャンビューヴィラやビーチフロント ヴィラ、さらに150平方メートル以上の広さを含む一軒家タイプの3棟のハウスを備え、琉球の歴史が反映された多様な体験をすることができる。【画像】宮古島の豊かな食文化が存分に盛り込まれたローズウッド宮古島のレストラン＆バー（写真27点）この地に伝わる伝統は食にも存分に反映されており、日