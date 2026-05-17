【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・香呑（かのん）のケンスケ（面高ケンスケ※「高」は正式には「はしごだか」／26）が、Netflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」で交際した俳優のナナミ（朝日ななみ／27）と破局したことを報告。5月16日、コンビのラジオ番組「香呑のジャングルジャパンSaturday」内で発表した。【写真】「オフライン ラブ」参加芸人、彼女と破局後ラジオで披露した衝撃ビジュアル◆「オフライン