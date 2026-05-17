「オフライン ラブ」ケンスケ、ナナミとの破局を報告 ラジオで発表
【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・香呑（かのん）のケンスケ（面高ケンスケ※「高」は正式には「はしごだか」／26）が、Netflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」で交際した俳優のナナミ（朝日ななみ／27）と破局したことを報告。5月16日、コンビのラジオ番組「香呑のジャングルジャパンSaturday」内で発表した。
【写真】「オフライン ラブ」参加芸人、彼女と破局後ラジオで披露した衝撃ビジュアル
ケンスケは、「クソー！うぉー！彼女と別れました」と破局を報告。相方の中島が「それはNetflixリアリティシリーズ『オフライン ラブ』の…？」と聞くと「あたりめぇだろうよ！！」と返答した。この日、目元が真っ黒で刀が3つ刺さったビジュアルで登場したというケンスケ。中島が「どうしたんですか？」とツッコむと「グレたんだよ！別れたらグレるだろうよ人は！」「ただ別れただけだよ、大変なことは一つもないよ、勝手にグレただけ」「このラジオが大好きだから、ここで言うしかないだろうがよ！」と語った。
このラジオで話すことは彼女は知っているのかと尋ねられると「許可取りくらい当たり前だろうがよ、全方位に山盛り報連相だよ、いろんな関係者と打ち合わせ、みんな寛大だね、ありがとう」と口に。中島から「振られた？」と問われると「振られてもないし振ってもない」「ただカップルが別れただけ、察しろよすべてを。考察すんなよ！」と呼びかけた。
破局の報告について、中島は「面高さんから電話が来て、そこで『別れました』と言われて、ビデオ通話にしてと言われて。そしたらボロボロ泣いてるもんだから（笑）」と告白。「リアリティショーを観ている人の意見として、番組で出会って付き合ったけどその後、結局付き合ってないんでしょって意見あるけど、しっかり付き合ってたよね」と明かすと、ケンスケは「当たり前だよ！リアリティショーは全部ガチだよ、日本帰って来てからが本番だよ」と伝えていた。
「オフライン ラブ」（2025）は、舞台となるフランス・ニースの地に集まった、お互いの顔も名前も知らない男女10人が、デジタルデバイスを全て手放し、ガイドブックだけを片手に異国で10日間の旅をするリアリティショー。ケンスケとナナミは同番組内でカップル成立となった。
ケンスケは、1999年9月9日生まれ、千葉県出身。小学校の同級生・中島と2020年に結成したお笑いコンビ・香呑として活動中。TBS系「あらびき団」、テレビ朝日系「キョコロヒー」、千葉テレビ「バチバチ！香呑のバッチバチバチバチ（芸人＃0）」などへの出演経験がある。
ナナミは、1999年1月22日生まれ、新潟県出身。女優として活動中。主な出演作品は、テレビ東京「25時、赤坂で Season2」（2025）、毎日放送「極道上司に愛されたら」（2025）、TOKYO MX「恋愛ルビの正しいふりかた」（2025）など。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「オフライン ラブ」参加芸人、彼女と破局後ラジオで披露した衝撃ビジュアル
◆「オフライン ラブ」ケンスケ、ナナミとの破局を発表
ケンスケは、「クソー！うぉー！彼女と別れました」と破局を報告。相方の中島が「それはNetflixリアリティシリーズ『オフライン ラブ』の…？」と聞くと「あたりめぇだろうよ！！」と返答した。この日、目元が真っ黒で刀が3つ刺さったビジュアルで登場したというケンスケ。中島が「どうしたんですか？」とツッコむと「グレたんだよ！別れたらグレるだろうよ人は！」「ただ別れただけだよ、大変なことは一つもないよ、勝手にグレただけ」「このラジオが大好きだから、ここで言うしかないだろうがよ！」と語った。
破局の報告について、中島は「面高さんから電話が来て、そこで『別れました』と言われて、ビデオ通話にしてと言われて。そしたらボロボロ泣いてるもんだから（笑）」と告白。「リアリティショーを観ている人の意見として、番組で出会って付き合ったけどその後、結局付き合ってないんでしょって意見あるけど、しっかり付き合ってたよね」と明かすと、ケンスケは「当たり前だよ！リアリティショーは全部ガチだよ、日本帰って来てからが本番だよ」と伝えていた。
◆ケンスケ＆ナナミ「オフライン ラブ」でカップルに
「オフライン ラブ」（2025）は、舞台となるフランス・ニースの地に集まった、お互いの顔も名前も知らない男女10人が、デジタルデバイスを全て手放し、ガイドブックだけを片手に異国で10日間の旅をするリアリティショー。ケンスケとナナミは同番組内でカップル成立となった。
ケンスケは、1999年9月9日生まれ、千葉県出身。小学校の同級生・中島と2020年に結成したお笑いコンビ・香呑として活動中。TBS系「あらびき団」、テレビ朝日系「キョコロヒー」、千葉テレビ「バチバチ！香呑のバッチバチバチバチ（芸人＃0）」などへの出演経験がある。
ナナミは、1999年1月22日生まれ、新潟県出身。女優として活動中。主な出演作品は、テレビ東京「25時、赤坂で Season2」（2025）、毎日放送「極道上司に愛されたら」（2025）、TOKYO MX「恋愛ルビの正しいふりかた」（2025）など。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】