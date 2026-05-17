フィギュアスケート女子の島田麻央さん【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間17日・アナハイム）ドジャースは16日（日本時間17日）、敵地でエンゼルス戦に臨んだ。試合前にはフィギュアスケート・ジュニア世界世界選手権（エストニア・タリン）の女子で前人未到の4連覇を達成した17歳の島田麻央さんが始球式に登場。スタジアムを沸かせた。日本でも注目されるフィギュア界の次世代エースがMLBのグラウンドにエンゼルスの