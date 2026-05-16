お笑い芸人の出川哲朗（62）が16日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。衝撃のプレゼントについて語った。「ミキティが（番組に）出てくれたときに俺の誕生日が近かった。誕生日プレゼントをわざわざ持ってきてくれて」と前置き。「開けたらジャージー上下だった、1万2000円くらいだろうなと思ってて」と、MCの藤本美貴、「品川庄司」庄司智春から過去にもらったプレゼントを振り返った。