お笑い芸人の出川哲朗（62）が16日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。衝撃のプレゼントについて語った。

「ミキティが（番組に）出てくれたときに俺の誕生日が近かった。誕生日プレゼントをわざわざ持ってきてくれて」と前置き。「開けたらジャージー上下だった、1万2000円くらいだろうなと思ってて」と、MCの藤本美貴、「品川庄司」庄司智春から過去にもらったプレゼントを振り返った。

「スタッフの中におしゃれな人がいて、その人が“出川さんこれ高いよ”って。1万2000円くらいでしょとか言ったら、“ふざけるな！”って。有名なところと有名なところがコラボした高いやつで…“上下で7〜8万円はするやつですよ”って言われた」と告白。「そんな高いの？！って思って。やべえやべえってすぐグラスを作りに行った」と回想した。

藤本は「そうそう。銀色の冷めないみたいなやつ、家族全員分。長男が“コップありがとうございます、使ってます”って言っといてって言われました」と感謝。出川も「なんてできた子なんだ」と感激していた。