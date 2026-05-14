1週間前、JR秋田駅前の工事現場で地中から砲弾が見つかりました。周辺への立ち入りが規制され、現場は一時騒然となりました。なぜ秋田市の中心部で砲弾が見つかったのか、秋田駅周辺などの歴史に詳しい男性と背景を探りました。1週間前の夜、JR秋田駅にほど近い秋田市千秋久保田町の解体工事現場の地中から砲弾が見つかりました。見つかった砲弾は長さ約30センチ、直径は10センチほど。信管はなく爆発の恐れはないとして警察が回収