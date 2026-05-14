アンテプリマが、LE SSERAFIMのキム・チェウォンを再びキャンペーンビジュアルに起用♡2026年夏のテーマは『Daily Sparkle』。ワイヤーバッグのきらめきを通して、何気ない日常を少し特別に彩る世界観を表現しています。新作バッグやキュートなフルーツチャームに加え、阪急うめだ本店でのPOP UP STOREも開催。夏のおしゃれ心をくすぐる、注目のコレクションが揃います♪ Daily Sparkl