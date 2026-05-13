お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（56）が12日、MCを務める日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。スポーツ取材現場の女性アナウンサーにまつわる“うわさ”を明かす場面があった。この日は「女性アナウンサーとジェンダーギャップ」をテーマに、元局アナが集結。上田のほか、元NHKの中川安奈、元テレビ東京の森香澄、元TBSの小島慶子、吉田明世、タレントの大久保佳代子、俳優の前田公輝