きょうの県内は広い範囲で晴れ、朝から気温が上がっています。一方、午後は雲が広がり所どころで雨や雷雨となりそうです。県内は青空が広がり、午前11時までの最高気温は、富山空港で25.3度と夏日に、富山市で24.9度などとなっています。富山駅周辺では木陰で休んだり日傘で紫外線対策をしたりする人の姿が見られました。きょう午後は寒気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定となりそうです。急な強い雨や落雷に注意してください