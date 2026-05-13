日産「新たなコンパクトSUV」まもなく登場！日産のコンパクトSUV「キックス」がフルモデルチェンジし、2代目となる新型モデルの発売が近づいているようです。現行モデルは2020年に国内導入され、第2世代「e POWER」ならではの力強い加速や高い静粛性、アクティブで先進的なエクステリアなどが評価されていますが、2026年2月12日に開催された2025年度の第3四半期決算発表において、イヴァン・エスピノーサ社長兼CEOが次期型キッ