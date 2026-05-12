好きなデザインなのに、骨格的に「ちょっと苦手かも…」と感じるアイテムがあるぷりかわ乙女必見！今回は、骨格ナチュラルさんが苦手意識を持ちやすい「肌見せ＆ガーリー服」の着こなし術をご紹介します。得意な要素をプラスすれば、苦手服も自分らしくおしゃれに着こなせるはず。好きをあきらめず、もっと自由にファッションを楽しもう♡“似あわない”を脱却する方法骨格＆PCでもうあきらめない！骨格診断やパーソナルカラ