【骨格ナチュラル】さんの苦手服を攻略♡「肌見せ＆ガーリー服」の着こなし術って？

好きなデザインなのに、骨格的に「ちょっと苦手かも…」と感じるアイテムがあるぷりかわ乙女必見！今回は、骨格ナチュラルさんが苦手意識を持ちやすい「肌見せ＆ガーリー服」の着こなし術をご紹介します。得意な要素をプラスすれば、苦手服も自分らしくおしゃれに着こなせるはず。好きをあきらめず、もっと自由にファッションを楽しもう♡

“似あわない”を脱却する方法 骨格＆PCでもうあきらめない！ 骨格診断やパーソナルカラー診断は、自分と向きあうためには最適！でも、自分が心から着たいと思う服を遠ざける材料にもなりえる。その好きな気持ちをあきらめないですむ攻略法、教えます。

ナチュラルさんが苦手な服 骨がしっかりしていて、肌を見せるとカッコいい印象になりがちな骨格ナチュラル。不得意ぎみなガーリー服には、カジュアルやキレイめな要素をプラスして。

肌見せ服 ミニスカート 17,600円／CODE A（CODE A ルミネ新宿店） Cordinate 厚手のポロトップス×胸元ロゴで甘さを中和 ヘルシーさを生かすなら、より短い丈のミニを選ぶと◎ 。ナチュラルさんが大得意な、厚手のトップスとあわせるとよりバランスがとれたコーデに仕上がる。 ポロシャツ 15,400円／Calvin Klein Underwear（カルバン・クライン）ミニスカート 17,600円／CODE A（CODE A ルミネ新宿店）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）リボンミュール 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）リボンバレッタ／スタイリスト私物

ガーリーな服 ギャザーミニワンピース 9,900円／PELLICULE Cordinate クールな印象を生かせるジャケットをプラス どんなアウターも着こなせるナチュラルさん 。甘々なミニワンピには骨っぽさを隠しつつ、クールな雰囲気を増長させるジャケットをあわせるのが正解。 チェックジャケット 16,000円／mieya mieya ギャザーミニワンピース 9,900円／PELLICULE バッグ 30,030円／minitmute（HANA SHOWROOM） ローファー 34,100円／G. H.Bass（フリークスストア渋谷）ソックス ／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海