【骨格ナチュラル】さんの苦手服を攻略♡「肌見せ＆ガーリー服」の着こなし術って？
好きなデザインなのに、骨格的に「ちょっと苦手かも…」と感じるアイテムがあるぷりかわ乙女必見！今回は、骨格ナチュラルさんが苦手意識を持ちやすい「肌見せ＆ガーリー服」の着こなし術をご紹介します。得意な要素をプラスすれば、苦手服も自分らしくおしゃれに着こなせるはず。好きをあきらめず、もっと自由にファッションを楽しもう♡
“似あわない”を脱却する方法
骨格＆PCでもうあきらめない！
骨格診断やパーソナルカラー診断は、自分と向きあうためには最適！でも、自分が心から着たいと思う服を遠ざける材料にもなりえる。その好きな気持ちをあきらめないですむ攻略法、教えます。
ナチュラルさんが苦手な服
骨がしっかりしていて、肌を見せるとカッコいい印象になりがちな骨格ナチュラル。不得意ぎみなガーリー服には、カジュアルやキレイめな要素をプラスして。
肌見せ服
Cordinate 厚手のポロトップス×胸元ロゴで甘さを中和
ヘルシーさを生かすなら、より短い丈のミニを選ぶと◎ 。ナチュラルさんが大得意な、厚手のトップスとあわせるとよりバランスがとれたコーデに仕上がる。
ガーリーな服
Cordinate クールな印象を生かせるジャケットをプラス
どんなアウターも着こなせるナチュラルさん 。甘々なミニワンピには骨っぽさを隠しつつ、クールな雰囲気を増長させるジャケットをあわせるのが正解。
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海