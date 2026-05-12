フジ・メディア・ホールディングスは12日、2030年までの新たな「グループビジョン」を発表した。フジテレビをグループのコンテンツビジネスを統括する中核企業「コンテンツカンパニー」と位置づけ、制作力とディストリビューション、IPの多角展開を強化。番組コンテンツの制作費とは別枠で500億円を投じ、映画、アニメの制作ライン増強や海外展開体制の構築を進めるほか、ライブエンターテインメント、ファンダム、グッズなどの領