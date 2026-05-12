タレントのモト冬樹（75）と妻でモデルの武東由美（65）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に夫婦そろって出演。父の仕事を明かした。59歳での初婚でラッキーだと思うことを明かした。2人は2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は再婚。当時は熟年婚と話題になった。今年で結婚16年目となる。モトは「友達みたいな夫婦なんで、最初切り替えるのに（大変だった）。付き合っているのと結婚生活とは