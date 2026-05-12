ソフトバンクの小久保裕紀監督が12日、みずほペイペイドームで報道対応し、DeNAからトレード移籍する山本祐大捕手の印象について語った。明日、入団会見後に即1軍合流する予定。「横浜の正捕手ですからね。打つ方も含めてそれは期待してますとコメント。印象を問われると2024年の活躍を挙げ「セ・リーグで一番いいキャッチャー」と続けた。