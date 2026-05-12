お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が11日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。嫌いなMCの特徴を語った。この日は「芸人毒出しノート」企画。岩井が日頃感じているテレビや芸能界に対する「毒」をぶちまけ、MCの「とろサーモン」久保田、「ウエストランド」井口とトークに花を咲かせた。岩井はテレビ演出に対する毒として「出演者に散々文句を言わせたり毒を吐き出させていたMC