Mori Calliopeが、ライブ映像作品『Mori Calliope 2nd Concert “Grimoire”』を7月17日にリリースすることを発表した。本作は、日本時間の2025年2月27日にアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスのHollywood Palladiumで開催された＜Mori Calliope 2nd Concert “Grimoire”＞の模様を収録したライブ映像Blu-rayダ。バンドとともに会場を熱狂させた現地のエネルギーを閉じ込めた作品になっているとのことで、本日ティザー映像が