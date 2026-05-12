お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が11日、自身のXを更新。「先輩に怒られた」経験を明かした。クロちゃんは「クロちゃん、結構先輩に怒られてるなー」と切り出し、「先輩の誕生日の途中にそーっと帰ろうとしたら、何してんねんって言われたので、知り合いの女の子が誕生日なのでキャバクラに行ってあげないといけなくてって言ったら怒られ」と続けた。さらにほかの例として「打ち合わせの時にたくさんお菓子やジュ