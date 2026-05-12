イラストレーターのともろうさんの2つの漫画がインスタグラムで合計800以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む認知症の祖母と一緒に暮らす作者。日常生活の中で何かと物事を忘れてしまう祖母のために、作者が工夫していることは…という内容で、読者からは「ナイスアイデア」「とても参考になります！」「日々試行錯誤ですね」などの声が上がっています。介護の負担を減らす“ちょっとしたアイデア”