きのう、山形県米沢市のスーパーで乳酸菌飲料４本を盗んだとして、米沢市の６７歳の女ら２人が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、米沢市通町に住む無職の女（６７）と米沢市通町に住む無職の男（４１）です。 警察によりますと、２人はきのうの午後５時４０分ごろ、米沢市相生町地内のスーパーで、乳酸菌飲料４本（販売価格合計６３９円）を盗んだ疑いが持たれています。 被害