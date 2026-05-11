「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１１時現在で、飯野海運が「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場で飯野海は反発。同社は前週末８日取引時間中に２６年３月期連結決算を発表。売上高は１２７２億９５００万円（前の期比１０．３％減）、営業利益は１３４億３９００万円（同２１．４％減）だった。中国経済の低迷をはじめとする世界経済の影響を受けた。続く