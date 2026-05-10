予約開始後、即話題沸騰！ベトナム＆日本で躍動した、進化を続けるグラマーボディ・井口裕香が5月11日（月）発売の『週刊プレイボーイ21号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。写真集制作のウラ話から声優として本作にかけた思いまで徹底的に語り尽くします！＊＊＊【ベトナムのプールで口説かれたり】――7月11日（土）に約2年ぶりとなる写真集の発売が決定しました。今作はベトナム・日本と2ヵ国で撮影を行なっています。まずは