ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！「I lost track of time」の意味は？意外と難しいこのフレーズ。ヒントは、「track」が“跡”や“道すじ”のような意味を持つ単語であること。あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくださ