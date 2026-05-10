街乗りできるサイズ感がイイ！トヨタ「VELOZ（ヴェロズ）」は、東南アジア市場向けの3列シートMPV（いわゆるミニバン）です。日常での使いやすさを重視した設計が特徴ですが、実車を確認すると、空間の使い方や優先順位の付け方が実に巧みでした。【画像】日本にも欲しい！ トヨタの“3列・7人乗り”SUVミニバン「ヴェロズ」です！ 画像で見る（30枚以上）ヴェロズは、インドネシアやタイで展開される3列シートのミニバンで