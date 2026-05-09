季節の変わり目はコーデ組みにも悩みがち。日差しが強かったり、冷房で冷えたりと調節が難しいことも。そんな時に頼りになるのがサッと羽織れるカーディガン。今回は【しまむら】のたくさんのラインナップの中から、しまむらマニアも太鼓判を押すアイテムをピックアップしました。着こなし術と合わせて、その魅力をご紹介します。ぜひチェックしてみてください。 羽織りもシャツ見えも楽しめる ！ 上品重ね着コӦ