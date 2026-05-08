「正規と非正規は違う」というのが口癖だった元職場の後輩Aさんのお話です。保育士7年目のAさんは、パート保育士のBさんを雑用扱い。保育の意見も一切聞かなかったのですが、ある日Bさんの保育を目の当たりにし、さらに園長が明かした「本当の経歴」を聞いて恥ずかしくなった理由とは？ 「正規と非正規、責任の重さが違うんだから」とパートを下に見ていた 保育士7年目のAは自分が正規職員であることに歪んだプライ