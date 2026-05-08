広報さかいで 2025年12月号（提供：坂出市） 香川県内2市の広報紙が、2026年の全国広報コンクールで入選しました。 全国広報コンクールは、地方自治体などの広報活動の向上に寄与することを目的に、全国の広報について審査・表彰するもので、日本広報協会が1964年から実施しています。 香川県は今回は8つの作品を推薦しました。 このうち「広報紙（市部）」部門で、女性起業家の特集を掲載した坂出市の「