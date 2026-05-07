プレナスの定食レストランチェーン「やよい軒」が、愛媛県産「アカモク」を使用した「〜8種の彩り〜アカモクねばとろ定食」を5月8日から期間限定で販売します。【写真】栄養満点！おいしそう！とり天、しまほっけ付きもチェック！同メニューは、食物繊維やミネラルなどを豊富に含む海藻のアカモクを使用し、マグロ、納豆、とろろ、オクラ、刻みたくあんなどを盛った一品で、強い粘りとつるっとした喉ごしが特長になってい