マイアミの空港に駐機する航空会社の旅客機。黄色は経営破綻したスピリット航空機＝2日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米運輸省は6日、米航空会社の3月の燃料費支出が50億6千万ドル（約7900億円）となり、前年同月と比べ30.4％増えたと発表した。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖した影響で燃料価格が高騰し、航空会社の業績を圧迫しており、各社は負担増への対応を迫られている。運輸省によると、3月の燃