大人可愛いスタイルで人気のJILL by JILL STUARTから、サンリオの人気キャラクター「タイニーチャム」との初コラボが登場♡愛らしさと上品さを兼ね備えたアイテムは、日常にさりげないときめきをプラスしてくれます。カーディガンやバッグなど、実用性も抜群の全3型に注目です。 心ときめく全3型ラインナップ 今回のコラボでは、カーディガン・トートバッグ・ポーチチャー