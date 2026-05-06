「三高みんなの食堂プロジェクト」のメンバー三本松高校東かがわ市三本松 岡山・香川の頑張る高校生を応援する青春のキセキです。今回は「学食」を生徒にとっても地域の人にとっても大切な場所にしていく「食堂プロジェクト」に取り組む高校生を紹介します。 ブロッコリーを刻んで、スープを作り、味見をする生徒たち。環境にも配慮しながら自分たちの手で「食堂プロジェクト」を盛り上げます。