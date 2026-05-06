【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの鈴木奈々が5月5日までに自身のInstagramを更新。義姉とのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】37歳元ギャルタレント「ウエストが美しい」へそ出しコーデの美人義姉顔出し◆鈴木奈々、美人義姉とショッピング鈴木は「お兄ちゃんのお嫁さんとお買い物 スタイル良すぎる！モデル体型だね」とつづり、義姉の写真を投稿。サングラスをかけ、へそ出しトップスにデニムと美しいウエ