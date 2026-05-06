岡崎体育が、自身のメジャーデビュー10周年イヤーのファイナルイベントとして、大阪城ホールでのワンマン公演開催を発表した。岡崎体育のアリーナでの単独公演としては、2019年のさいたまスーパーアリーナ、2020年のエディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）、2021年の神奈川・横浜アリーナに次ぎ4度目となる。さいたまスーパーアリーナ公演で冠した＜BASIN TECHNO＞に続き、今回も自身の代名詞である＜盆地テクノ＞と銘打ち、