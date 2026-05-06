岡崎体育が、自身のメジャーデビュー10周年イヤーのファイナルイベントとして、大阪城ホールでのワンマン公演開催を発表した。

岡崎体育のアリーナでの単独公演としては、2019年のさいたまスーパーアリーナ、2020年のエディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）、2021年の神奈川・横浜アリーナに次ぎ4度目となる。さいたまスーパーアリーナ公演で冠した＜BASIN TECHNO＞に続き、今回も自身の代名詞である＜盆地テクノ＞と銘打ち、周年イヤー最後のビッグイベントとして、2027年3月22日に催される。

発表は、ライブ最後の楽曲「The Abyss」のパフォーマンス中に、ステージ横に出されたLEDモニター上のデビュー前の過去からの振り返り映像から連なる形で解禁され、このサプライズに観客は大きな歓声で応えたという。そして楽曲が鳴りやむとイベントの終演を告げる花火が打ち上げられ、岡崎体育は改めて自身の口で同公演の開催を宣言。「大阪城ホールでワンマンライブやります！ 絶対に成功させます！」と意気込みを語った。

なお2026年は、インディーズ時代の楽曲をリマスタリングしたインディーズベスト盤『盆地テクノ』を7月にリリース、その後メジャーデビュー10周年に因んだ＜Zepp10連単総流し＞ツアーの開催も決定している。

◾️10周年記念 “インディーズ・ベスト盤”『盆地テクノ』

2026年7月3日（金）配信

2026年8月5日（水）CD発売

予約：https://okazakitaiiku.lnk.to/BASIN_TECHNO 初回仕様三方背ケース 通常盤 ※自主制作した6枚のアルバムより岡崎体育が選曲した計24曲をリマスタリングして収録。

・通常盤（初回仕様 三方背ケース付き）：￥4,200（税込）

・BONCHI TECHNOパーカー盤（完全生産限定盤/サイズM・XL 2種展開）：￥11,000（税込）

・フォトブック盤（完全生産限定盤/ライブ会場限定販売）：￥6,200（税込）

◾️＜岡崎体育 10th Anniversary Tour “Zepp10連単総流し”＞ 2026年

8月5日（水） 東京：Zepp Shinjuku (TOKYO) ＜OT王冠＞

8月11日（火・祝） 大阪：Zepp Namba (OSAKA) ＜KBSサマーダッシュ＞

8月29日（土） 東京：Zepp DiverCity (TOKYO) ＜クソワロタ共和国杯＞

9月17日（木） 神奈川：KT Zepp Yokohama ＜横浜37歳S＞

9月20日（日） 北海道：Zepp Sapporo ＜ウエスチャンピオンシップ＞

9月26日（土） 大阪：Zepp Osaka Bayside ＜清水大賞典＞

9月27日（日） 愛知：Zepp Nagoya ＜富岡記念＞

10月4日（日） 福岡：Zepp Fukuoka ＜キョードー西日本杯＞

10月18日（日） 東京：Zepp Haneda (TOKYO) ＜羽田ハイジャンプ＞

10月24日（土) 台湾：Zepp New Taipei ＜台北水啦賞＞

◾️＜岡崎体育ワンマンコンサート「盆地テクノ」＞ 2027年3月22日（月・祝）17:00 18:00

大阪城ホール ▼受付席種・料金

【S席（お⼟産付き）】\12,800

【A席】\8,800

【B席】\6,800 ▼チケット販売情報

＜FC「Wallets」会員先⾏＞

チケットぴあ （抽選）

2026/05/05（⽕‧祝）21:00 〜 2026/05/31（⽇）23:59＊オリジナル券⾯ ＜清⽔⾳泉最速先⾏＞

チケットぴあ （抽選）

https://www.shimizuonsen.com/yunakama/okazakitaiiku/

2026/05/05（⽕‧祝）21:00 〜 2026/05/31（⽇）23:59