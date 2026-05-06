【Donor DST-200】（福岡県鳳麗仙太郎永遠の18歳（死語））こんにちは！わたしです！愛機、と言えばまだまだそんなに年季が入った物ではありませんが、超絶個人的に所謂「安ギター」界の王者と思ってるこのDonorギターを紹介させてください！5人の子供も大きくなり出費出費の毎日。ギターなんぞおいそれと安易に買えないわたしの前に現れたこのDonorギター。2万円でお釣りがくる（もちろん新品！）安心値段。あまり、と言うか